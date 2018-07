Stiri pe aceeasi tema

- "In ceea ce ce priveste Hepatita cronica cu virus C la ora actuala putem spune ca trece in istorie tratamentul cu Interferon. Se doreste ca in cele din urma toti pacientii cu fribroza hepatica inclusiv cei cu grad 1, 2 si 3 sa poata beneficia de terapia interferon-free. A aparut deja un proiect pe…

- 13.000 de pacienți cu fibroza F1, F2, F3 și F4, cu insuficiența renala aflați in dializa sau transplantați vor beneficia de tratament fara interferon pentru hepatita cronica virala C, in urma acestor negocieri. CNAS a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca incepe negocierile pentru incheierea de…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) va incepe negocierile pentru incheierea de noi contracte cost-volum-rezultat pe aria terapeutica hepatita cronica virala C, pentru un numar total de 13.000 pacienti eligibili. Noua etapa de tratament farar interferon pentru hepatita cronica virala C vizeaza:…

- Piața medicamentelor a crescut in primul trimestru, insa producatorii spun ca exista riscul ca in urmatorii trei ani sa dispara de pe piața intena medicamentele produse in Romania. Cel mai recent studiu Pharma & Hospital Report, realizat de Cegedim, indica faptul ca la finele primului trimestru al…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) atrage atentia ca bolnavii care sufera de hepatita C ar putea fi pusi in situatia de a nu continua tratamentul cu interferon free, din cauza “discontinuitatii” in furnizarea tratamentului. Reprezentantii pacientilor sustin ca inca nu…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) atrage atenția ca sunt toate șansele ca, pentru cel puțin o luna, tratamentul salvator fara interferon pentru pacientii cu hepatita C și ciroza hepatica sa fie intrerupt.

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania trage un semnal de alarma cu privire la posibila discontinuitate a asigurarii tratamentului cu interferon free pentru pacientii cu hepatita C. Reprezentanții pacienților cu afecțiuni hepatice cer Ministerului Sanatatii si CNAS sa urgenteze ...

- Saptamana Europeana a Testarii Hepatitelor va fi marcata in perioada 18-25 mai, iar in Romania, Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice va incepe o campanie de testare, sub motto-ul „Testare.Tratare.Prevenire.” Astfel, in mai multe orase, printre care si Brasovul, sunt programate testari rapide…