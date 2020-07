Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a inregistrat in ultimele 24 de ore 859 de cazuri de coronavirus. Acesta este cel mai mare numar de la inceputul pandemiei de COVID-19.Dupa doua luni de la o relaxare rapida a restrictiilor sociale, guvernul israelian a impus abia ieri masuri ce limiteaza majoritatea reuniunilor publice la…

- O treime din pacientii cu COVID-19 din judetul Sibiu sunt vindecati si externati din spital, ceea ce inseamna aproape o suta de cazuri, a declarat prefectul judetului, Mircea Cretu. „De tratamentul cu plasma umana hiperimuna au beneficiat 7 pacienti cu varste intre 42 si 67 ani. S-au vindecat doi, un…

- Aproximativ 30% dintre pacientii cu COVID-19, in stare foarte grava, care au primit plasma hiperimuna, au reusit pana in prezent sa se vindece, scrie Agerpres. Ultimii tratați cu plasma la Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu au fost un barbat de 42 de ani si o femeie de 53 de ani…

- Raportarea de azi a cazurilor pozitive de COVID 19, la nivelul județului, a cuprins din nou Centru de Dializa Diaverum. Doua noi cazuri, din cele 11 inregistrate, sunt ale unor pacienți ai centrului. Centrul de dializa DIAVERUM apare din nou in raportarile COVID 19 la nivelul județului. Prima data s-a…

- Primul pacient din judetul Sibiu tratat cu plasma hiperimuna a fost testat pentru COVID-19 si rezultatul a fost negativ, evoluția starii de sanatate fiind una favorabila, anunța Agerpres.Potrivit medicilor de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, procedura s-a desfasurat sub indrumarea medicului sef…

- De miercuri și pana joi, in județul Suceava s-a inregistrat cea mai mica creștere a numarului de cazuri noi de coronavirus de la inceputul pandemiei. Potrivit raportarii oficiale, in ultimele 24 de ore in județul Suceava au fost inregistrate doar trei cazuri noi de imbolnaviri cu noul Covid-19. Astfel,…

- Autoritatile judetene au lamurit situatia lugojenilor infectati cu COVID-19. Intrebati despre numarul de cazuri, responsabilii din sanatate sustin ca nu mai putin de 40 de persoane din Lugoj figureaza in evidentele lor ca au fost sau sunt infestate cu coronavirus. Sursele citate au refuzat insa sa precizeze…

- Numarul de cazuri de coronavirus raportate oficial in lume a ajuns la circa 2,63 milioane, iar cel al deceselor de pacienți cu Covid-19 a depașit 183.000, in timp ce 718.000 de oameni au fost declarați vindecați de Sars-Cov-2, arata centralizarile de pe Arcgis și Worldmeter . Cele mai noi informații…