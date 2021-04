Tratamentul cu anticorpi monoclonali împotriva Covid-19 urmează să fie autorizat în SUA Compania Regeneron asteapta sa primeasca aprobarea din partea autoritatilor americane pentru cocktailul sau experimental cu anticorpi monoclonali impotriva Covid-19, dupa ce acel tratament a demonstrat ca poate sa reduca riscul infectiilor simptomatice in familiile in care unul dintre membri era bolnav, conform unui anunt facut luni de producatorul american de medicamente, transmite Reuters. REGEN-COV, o combinatie de casirivimab si imdevimab, i-a protejat pe membrii familiilor unor persoane infectate de acest sindrom respirator acut sever intr-un procent de 72% in prima saptamana, respectiv… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

