Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana a Medicamentului a comunicat vineri ca amestecul de anticorpi monoclonali REGN-COV2, dezvoltat de compania farmaceutica americana Regeneron, poate fi folosit pentru tratarea pacientilor cu COVID-19, scrie Agerpres. Cocktailul Regneron a fost folosit in tratarea fostului președinte…

- Agenția Europeana pentru Medicamente a anunțat vineri ca a finalizat evaluarea terapiei anti-Covid dezvoltata de compania americana Regeneron și ca aceasta poate fi folosita pentru tratarea pacienților infectați cu coronavirusul in anumite condiții, informeaza hotnews . „Agenția a concluzionat ca respectiva…

- O noua speranța pentru tratarea COVID-19. Ce este Regdanvimab și cum funcționeaza Un medicament pentru tratarea COVID-19 cu anticorpi monoclonali, Regdanvimab, dezvoltat de compania farmaceutica sud-coreeana Celltrion, a inceput sa fie analizat de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA). Decizia de…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va da unda verde vaccinului american impotriva Covid-19 dezvoltat de Johnson & Johnson, pana in martie, cel tarziu, anunta Massimo Scaccabarozzi, directorul Janssen Italia, o filiala a grupului american. Inca din ianuarie 2020, Johnson & Johnson incepeau sa lucreze…

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat distribuirea in Uniunea Europeana a vaccinului anti-Covid-19 produs de AstraZeneca. De asemenea au fost comandate peste 400 de milioane de doze de ser.

- Ziarul Unirea Vaccinul AstraZeneca a fost aprobat in Uniunea Europeana. Vaccinul va fi folosit pentru persoanele cu varsta peste 18 ani Vaccinul AstraZeneca a primit unda verde dupa ce Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat utilizarea vaccinului AstraZeneca Covid pentru persoanele cu varsta peste…

- Compania americana Regeneron Pharmaceuticals a anuntat ca terapia sa anti-Covid cu anticorpi este eficienta in prevenirea aparitiei bolii in randul celor expusi la SARS-CoV-2, scrie The Guardian. „Cocktailul cu anticorpi”, cum este supranumit acest tip de tratament de cand medicii i l-au administrat…

- Guvernul german a hotarat sa nu urmeze o recomandare recenta a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) impotriva folosirii remdesivir in tratarea pacienților cu COVID-19, au declarat surse guvernamentale germane pentru Euractiv . Comisia Europeana incheiase deja un acord cu compania farmaceutica Gilead…