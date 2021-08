Tratamentul aplicat femeilor de catre talibani va fi o 'linie rosie', a avertizat marti Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, cu ocazia unei reuniuni speciale cu privire la Afganistan a Consiliul Drepturilor Omului, informeaza AFP. 'O linie rosie fundamentala va fi modul in care talibanii trateaza femeile si fetele si le respecta drepturile la libertate, la libertatea de miscare, la educatie, la exprimare personala si la munca, conform normelor internationale in materie de drepturi ale omului', a subliniat Michelle Bachelet in deschiderea dezbaterilor. 'In mod deosebit,…