Tratamente stomatologice revolutionare cu laser la clinica Pașc Dental in Cluj Conținut oferit de: pascdental.ro. Tehnologia a avansat in mod constant, oferind stomatologilor și altor profesioniști din domeniul medical mai multe modalitați de a trata problemele dentare cu efecte mai puțin negative asupra pacientului. Acum clujenii pot beneficia de astfel de tehnologii dentare la clinica stomatologica Pașc Dental din Cluj-Napoca. Aici se utilizeaza tehnologii revolutionare cu laser precis pentru a trata o varietate de probleme dentare. “Ne mandrim cu posibilitatea de a efectua in Cluj o varietate mare de tratamente stomatologice, de la albirea dintilor pana la tratarea gingiilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

