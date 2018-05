Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu parfum din alte vremuri, imagini pentru nostalgici! Litoralul de astazi, impanzit de masini de lux, șampanii de zeci de mii de euro si costume de baie care costa cat un frigider, a luat locul distractiei de bun simt si bucuriei reale de altadata.

- A inceput programul „Litoralul pentru toti”. Preturile pentru o camera la un hotel de pe litoral incep de la 65 de lei pe noapte. Cazarea este de trei ori mai ieftina fata de varful de sezon. Pachetele pornesc de la 199 de lei de persoana pentru 6 nopti. De exemplu, la un hotel de doua stele din Eforie…

- S-a dat startul programului „Litoralul pentru toti”, iar cazarea este de trei ori mai ieftina fata de varful de sezon. Pachetele pornesc de la 199 de lei de persoana pentru 6 nopti.A inceput deja nebunia in agentiile de turism, dar si in unitatile de cazare de pe litoral. Sunt oferte de nerefuzat pentru…

- „Zilele mentionate sunt orientative, operatiunile depinzand in mod special de conditiile meteorologice sau de alti factori care ar putea restrictiona prestarea serviciilor, urmand ca orice modificare a programului sa fie anuntata public in timp util", a declarat purtatorul de cuvant al municipalitatii,…

- Litoralul si Delta Dunarii vor fi si in acest an destinatiile cele mai cautate in debutul de sezon. In Mamaia, cea mai scumpa camera la 5 stele s-a vandut cu puțin peste 2.000 de lei pentru trei nopti. Tariful mediu platit pe camera pentru un sejur este in aceasta perioada 955 de lei. Eforie Nord […]…

- Romanii care merg la mare de 1 mai vor plati, in medie, 955 de lei pe camera pentru trei nopti, cele mai cautate fiind statiunile Mamaia, Mamaia Nord, Vama Veche si Eforie Nord. Cel mai scump pachet achizitionat a fost la un hotel de 5 stele din Mamaia, la un pret de 2.024 de lei, iar cel mai ieftin…

- "Se remarca faptul ca in anul 2018 turistii au ales sa-si rezerve vacantele mai ales in ianuarie si februarie, mai putin in luna martie. S-a inregistrat o crestere a vanzarilor early booking de peste 37% in primele trei luni din 2018, fata de 2017. Aceasta datorita faptului ca termenul de acordare…

