Tratamente naturiste pentru alergia la ambrozie. Cum se manifestă și cum putem scăpa de ea Te confrunți des cu mancarimi in zona nasului și stranuți destul de des? Multe persoane sunt alergice la polen și considera primavara anotimpul cel mai nefavorabil. Exista totuși o planta care ne face probleme pe tot parcursul verii și ne da batai de cap pana la inceputul toamnei. Ambrozia este cea care provoaca alergii și este denumita și "febra fanului". Iata care sunt tratamentele naturale care te pot ajuta sa scapi de alergii! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alergia la ambrozie apare prin activarea sistemului imunitar dupa expunerea la polenul produs de aceasta buruiana (Ambrosia artemisiifolia). Cu aceasta afecțiune se confrunta foarte mulți oameni, indiferent de varsta. Efectele neplacute ale acestui tip de alergie sunt resimțite din plin in cea de-a…

- A inceput „acțiunea ambrozia“ la Craiova. Proprietarii care nu iși curața terenurile de ambrozie risca amenzi pentru nerespectarea legii, anunța primarul Olguța Vasilescu. Potrivit edilului, angajații Poliției Locale Craiova au inceput procedurile de identificare și notificare a deținatorilor de terenuri…

- Multe persoane considera primavara ca fiind sezonul polenului. Exista, insa, o planta care atinge perioada maxima de polenizare in lunile iulie – septembrie si se intinde pana la sfarsitul lui octombrie. Polenul de ambrozie poate provoca rinita alergica sezoniera cunoscuta si sub denumirea de “febra…

- Remediile naturiste au, adesea, puterea pe care nici medicamentele nu o au, in ceea ce privește tratarea anumitor afecțiuni. Ceaiul de mac este unul dintre aceste remedii naturiste, care reușesc sa lupte eficient impotriva bolilor care ne dau batai de cap.

- Nu economisim, nu știm ce inseamna dobanda fixa și variabila, și nici nu ne intereseaza prea tare ce putem face sa ne informam. Iar aceste lucruri se deconteaza zilnic in viața noastra pentru ca bugetul personal are de suferit.

- Bolnavii cu alergii si astm sunt an de an tot mai multi. Aceasta pentru ca aerul pe care-l respiram este tot mai poluat, mai ales in mediul urban. O boala cronica poate fi un factor de risc in cazul unei pandemii precum cea cu SARS-CoV-2, mai ales daca nu este controlata.

- Garda Nationala de Mediu a avertizat, astazi, 7 aprilie, ca ambrozia trebuie eliminata de pe toate terenurile intravilane sau extravilane, amintind ca sanctiunile pentru nerespectarea legii pot ajunge pana la 20.000 de lei.Cu toate ca proprietarii sunt obligați prin lege sa iși curețe terenurile de…

- Garda Nationala de Mediu avertizeaza, joi, ca ambrozia trebuie eliminata de pe toate terenurile intravilane sau extravilane, precizand ca sanctiunile pentru nerespectarea legii pot ajunge pana la 20.000 de lei. ”Popular i se spune iarba parloagelor sau iarba pustiei, iar in orase este cunoscuta ca ambrozia,…