Tratamente naturale pentru ridurile din jurul gurii de la bunicile cochete

- Insomnia este o afecțiune foarte neplacuta care atrage dupa sine oboseala sau incordarea psihica. Pentru tratarea insomniei, pe cale naturala, iata cateva plante medicinale foarte eficiente și la indemana oricui, din care va puteți prepara ceaiuri cu efecte in combaterea insomniei.

- Fostul ministru al Sanatatii din Guvernul Ciolos Vlad Voiculescu isi lanseaza, vineri, proiectul ”Bucuresti, capitala oamenilor buni”. ”Orice plan serios de dezvoltare a unui oras incepe si se termina cu oamenii sai”, spune Vlad Voiculescu. La randul sau, dacian Ciolos, liderul PLUS, a afirmat ca-l…

- Dintre toate guvernele din ultimii 30 de ani, actualul guvern are cea mai dificila sarcina. Niciodata un guvern nu si-a propus sa faca atatea lucruri, in conditiile in care nu are o majoritate parlamentara si nu are o intelegere cu un alt partid pentru sustinere. Guvernul PNL nu se poate baza in deciziile…

- Multi iti par seriosi cand ii vezi pe teren sau in studiorile TV. Dar se comporta cateodata de-i fac pe cei din jurul lor sa lesine de ras! GSP va prezinta cele mai amuzante situații in care oamenii din fotbal au fost surprinși. 1. Cum au ras „cainii" cu Tiriac In 2003, Dinamo traversa o perioada groaznica.…

- Acneea este o boala a pielii care implica glandele care produc ulei, de la baza foliculilor de par si, in general, afecteaza 3 din 4 persoane cu varste intre 11 si 30 de ani. Acneea apare cel mai des in perioada pubertatii, insa exista si adulti care se confrunta cu aceasta problema. Solutia este un…

- Jocurile de noroc sunt o activitate de divertisment și ar trebui ințelese doar in acest mod, insa pentru unele persoane, dorința de a caștiga rapid sume de bani se poate transforma intr-o problema de comportament care sa duca in final la dezvoltarea de manifestari adictive fața de jocuri. Odata instalata…

- In jurul amiezii, un barbat de 41 de ani din localiatea Blaj, a fost gasit electrocutat in zona garii din Oraștie. Din primele informații venite de la IPJ Hunedoara, se pare ca tragicul eveniment s-a petrecut la locul de munca. ”Astazi in jurul orei 12.30, polițiștii T.F. au fost sesizati…

- Un accident in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc la Mociu, joi, in jurul orei 14:40.Autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD a fost alertata ca urmare a unui accident rutier, produs la intrare in localitatea Mociu in jurul orei 14.40.A fost consultata o femeie in varsta…