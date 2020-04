Stiri pe aceeasi tema

- La Centrul Regional de Boli Infectioase din Iasi, va functiona cel de-al treilea aparat din Romania pentru extragerea anticorpilor si administrarea de plasma de convalescent la pacienti in stare grava sau critica. Anuntul a fost facut de managerul unitatii medicale, profesor Carmen Dorobat, care a prezentat,…

- Maestrul in Arte și compozitorul Eugen Mamot, distins cu titlul de Artist al Poporului, a fost infectat cu coronavirus in spitalul in care era internat de mai multe saptamani din cauza unor intervenții chirurgicale la picior. Anunțul a fost facut pe facebook de catre de fiul compozitorului.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, se afla, duminica, in judetul Constanta si verifica spitalele implicate in tratarea pacientilor cu coronavirus. Ministrul a precizat ca sunt 8 cadre medicale infectate cu coronavirus, iar situația nu este grava. In schimb, un medic cu coronavirus este la terapie…

- Numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 este de 149. 28 de persoane, internate la Spitalul Toma Ciorba, se afla intr-o stare grava, a anunțat astazi, ministra Sanatații Viorica Dumbraveanu.

- Fernando Martin, fost președinte interimar la Real Madrid, este in stare grava, fiind afectat de pandemia de coronavirus. E al doilea fost președinte al madrilenilor afectat de virus, dupa Lorenzo Sanz, care a murit sambata. Ziarul spaniol As anuna ca Fernando Martin, 72 de ani, se afla internat la…

- Fiica senatorului PNL Vergil Chitac a postat luni un mesaj pe pagina sa de Facebook, in care sustine ca tatal ei, care a fost diagnosticat saptamana trecuta cu coronavirus si este internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, a fost mutat din salon la Terapie Intensiva, dupa ce in ultimele…

- O femeie de 69 de ani din județul Timiș, aflata in izolare la domiciliu, a fost transportata, luni, la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara cu suspiciune de infecție cu coronavirus, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit autoritaților din Timiș, femeia a venit in data de 25 februrie…

- Oficialii chinezi din sanatate au facut luni apel la pacientii care s-au recuperat in urma pneumoniei provocate de coronavirus sa doneze sange pentru a fi extrasa plasma pentru tratamentul pacientilor aflati in stare critica, relateaza The Straits Times.