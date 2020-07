Tratamente cu plasmă recoltată de la persoane cu COVID-19, însănătoşite Tratamente cu plasma recoltata de la persoane cu COVID-19 insanatosite Foto: DSU Spitalul de Urgența "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava a efectuat pâna acum doua tratamente cu plasma recoltata de la persoane care au avut COVID-19. La unul dintre pacienți, în vârsta de 63 de ani, rezultatele au fost bune, bolnavul a fost recuperat și a plecat acasa, în schimb, în cel de-al doilea caz, de vârsta apropiata, tratamentul nu a avut nici un efect și, din nefericire, pacientul nu a mai putut fi salvat. Pentru a se aplica acest tratament… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava a efectuat pana acum doua tratamente cu plasma recoltata de la persoane care au avut Covid-19. Coordonatorul secției Anestezie-Terapie Intensiva din spital, dr. Danuț Barbunc, a declarat ca la unul dintre pacienți, in varsta de 63 de ...

- Testarea a 186 de suceveni a confirmat inca 18 cazuri de Covid-19 in județ, de la ultima informare a Grupului de Comunicare Strategica. Patru dintre cei nou confirmați au solicitat internarea in spital.Joi, 16 iulie, in Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava erau internați ...

- Autoritațile administrației publice și medicale din județul Suceava sunt ingrijorate de creșterea numarului de pacienți confirmați cu Covid-19 internați in Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, ca urmare a ultimelor doua focare, de la centrele de ingrijire din Sucevița și ...

- Focarul de Covid-19 de la Centrul de Ingrijiri Paliative „Sfantul Luca" din Sucevița a facut ca in Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, unde au fost aduși pana acum majoritatea pacienților pozitivi de la Sucevița, numarul pacienților Covid internați sa-l ...

- Șefa secției Boli infecțioase din Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava, dr. Monica Terteliu, s-a imbolnavit a doua oara de Covid-19. Surse apropiate familiei Terteliu au declarat ca de data aceasta medicul are o forma mai severa de boala, fața de prima data, cand a avut o forma ușoara…

- Bilanțul la o luna de la momentul in care Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava a fost inchis pentru 48 de ore, dupa ce a explodat „bomba COVID-19", arata ca 18,5% din cazurile de infecție cu noul coronavirus sunt in județul nostru, iar la decese confirmate cu ...

- Peste 10.000 de persoane au fost confirmate pana in prezent cu COVID-19 Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența. Numarul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la 545, potrivit celei mai recente raportari a Grupului de Comunicare Strategica. 10.096 de persoane au fost…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, infectat cu COVID-19, este internat in Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Matei Balș". Inaltul prelat a fost transferat de la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava la Institutul „Matei Balș" ...