Tratamente ca Ozempic ar putea reduce riscul unor tipuri de cancer O clasa de tratamente pentru diabet, din care face parte Ozempic, cel mai bine vandul, este asociata cu reducerea riscului de a dezvolta anumite tipuri de cancer, potrivit unui studiu publicat saptamana trecuta. Aceasta clasa de tratamente imita un hormon intestinal (GLP-1) și, deși exista de aproximativ 20 de ani, o noua generație a acestor […] The post Tratamente ca Ozempic ar putea reduce riscul unor tipuri de cancer appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

