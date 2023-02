Tratament stomatologic: 5 etape ale tratamentului de canal

Tratamentul de canal, obturația de canal sau tratamentul endodontic denumesc aceeași procedura medicala: salvarea unui dinte a carui pulpa dentara a fost puternic afectata de o carie netratata la timp, de o fractura dentara sau de un abces dentar. In acest articol poți afla mai multe despre etapele tratamentului de canal și cum se desfașoara acesta. 1. Stabilirea diagnosticului Cel mai adesea, pacientul care are nevoie de un tratament de canal se prezinta la medicul stomatolog specializat in endodontie pentru unul sau mai multe dintre urmatoarele simptome: Durere spontana, pulsatila sau surda;…