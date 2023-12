Stiri pe aceeasi tema

- Un tratament revoluționar impotriva cancerului de prostata este in curs de implementare in Marea Britanie. Pacienții pot fi tratați intr-o singura zi și pot reveni la activitațile normale in doua saptamani.

- Cancerul cervical va fi eliminat in Anglia pana in 2040, si-a luat angajamentul directoarea Sistemului National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie, Amanda Pritchard, potrivit DPA si PA Media. Pritchard va spune la conferinta NHS Providers, care se desfasoara in Liverpool, ca, in urma campaniei de…

- Regele Charles al Marii Britanii marcheaza marti implinirea varstei de 75 de ani prin lansarea unui nou proiect dedicat reducerii saraciei alimentare si reducerii deseurilor, informeaza Reuters. Suveranul, care este, de peste cinci decenii, un activist vocal pe probleme de mediu si un sustinator al…

- Cancerele cerebrale ucid mai multi copii si adulti sub 40 de ani decat orice alt tip de cancer. Acestea sunt rezistente la terapiile care ucid cancerele din alte parti ale corpului. O echipa de cercetatori australieni sugereaza ca la acest lucru ar putea contribui caracteristicile unice ale creierului,…

- Presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC), Radu Ganescu, a afirmat, luni seara, ca sunt pacienti care isi intrerup sau nu isi pot continua tratamentul, nu pentru ca nu sunt medicamente, ci pentru ca exista restante la platile pe care trebuie sa le faca…

- Tratamentul cancerului hepatic se realizeaza prin operații chirurgicale complexe, in centre specializate. Care sunt pașii intervențiilor pentru pacienții cu aceasta boala, discutam cu dr. Dragoș Romanescu, medic primar chirurgie generala.

- De la 1 octombrie va demara un nou subprogram național de sanatate pentru persoanele diagnosticate cu tulburari din spectrul autist, in cadrul programului național de sanatate mintala, derulat de CNAS. Astfel, copiii și adulții diagnosticati cu tulburari din spectrul autist vor putea beneficia de servicii…

- Un medicament revoluționar „de cautare și distrugere” pentru tratarea cancerului de prostata avansat ar putea imbunatați calitatea vieții pentru mii de barbați pe an, a indicat un nou studiu. Lu-PSMA acționeaza ca o racheta ghidata, orientandu-se asupra celulelor canceroase și eliberand o doza țintita…