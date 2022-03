Tratament pentru o nouă boală: dependența de jocuri și de internet Organizația Mondiala a Sanatații a recunoscut dependența de jocuri video și internet ca boala, pandemia de coronavirus agravand acest pericol mai ales in randul adolescenților. Cercetatorii sunt acum preocupați de gasirea unor soluții pentru tratarea acestei afecțiuni. In acest sens, a fost pusa la punct o terapie cognitiv-comportamentala, numita Protect, in urma careia s-a inregistrat o reducere a severitații simptomelor atat in cazul tulburarilor legate de jocuri, cat și legate de internet. ”Un total de 422 de elevi de liceu din 33 de școli diferite, cu varste cuprinse intre 12 și 18 ani, au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

