- Grație proprietatilor sale antibacteriene, antioxidante, imuno-modulatoare si tonice, laptisorul de matca este recunoscut drept un remediu naturist pentru multiple afecțiuni, dar și un hiperaliment, datorita nivelului ridicat de substante nutritive pe care le contine.

- Țanțarii sunt mai mult decat o simpla pacoste in curte. Ei sunt, de asemenea, cel mai mortal animal din lume, transmițand o serie de boli care provoaca peste 700.000 de decese anual. Pentru a preveni ințepaturile de țanțari in zonele cu risc ridicat, vorbim azi de amestecul natural care te scapa de…

- La barul din localitatea Magura, comuna Hulubești, seara trecuta a izbucnit un scandal de zile mari intre nu mai puțin de 9 barbați. Dupa ce-au obosit sa se loveasca cu pumnii și picioarele, potrivit Cronica de Gaești, agresorii au inceput sa rupa bucați de lemn dintr-un gard pentru a se lovi. Doi batauși…

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca legumele au multe beneficii pentru sanatatea organismului uman, insa iata ca exista și situații in care le putem folosi pentru curațenie. Ce leguma indeparteaza rugina. Iți prezentam un truc simplu și eficient.

- Meditațiile reprezinta calea prin care parinții compenseaza ceea ce copiii lor nu fac suficient de bine la școala. Dar nu intotdeauna cadrele didactice sunt de vina pentru calitatea slaba a educației. Citește și: Doua descinderi in cinci zile! Procurorii DNA Pitesti au „sunat” si a doua oara la usa…

- Raluca Turcan: Medicina personalizata – o șansa in plus la un tratament eficient și o prevenție mai buna. Am inițiat, alaturi de colegii mei Nelu Tataru și Nicoleta Pauliuc, Legea care reglementeaza medicina personalizata in Romania. Țara noastra se afla pe locul 31 din 33 de tari europene intr-un…

- Camelia Ciocirlan, nutriționist dietetician la spitalul din Falticeni, Suceava, vorbește despre importanța unor meniuri echilibrate intr-o Romanie care pozeaza, de ani buni, rații frugale in spitale. Mancarea din spital are, in primul rand, scop terapeutic, spune Camelia Ciocirlan. Ea e nutriționist…

- Intr-o lume in care suntem adesea copleșiți de o mulțime de sarcini și responsabilitați, prioritizarea este esențiala pentru a ne asigura ca folosim timpul in mod eficient și productiv. Agendele personalizate pot fi un instrument util pentru asta, permița