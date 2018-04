Stiri pe aceeasi tema

- Cum sa tratezi cosuri si puncte negre Nu exista un tratament minune pentru acnee care sa rezolva problema peste noapte. Doar un tratament care previne formarea acneei da roade, iar procesul este din interior spre exterior. Produsele cosmetice sunt pentru diminuarea simptomelor si se pot folosi…

- Pacientii care urmeaza un tratament in spital pentru infectii respiratorii sau urinare comune au un risc mai mare de a suferi un atac de cord sau un accident vascular dupa terminarea treatamentului, potrivit unui nou studiu, informeaza Press Association luni. Dupa ce a analizat datele…

- Traficul feroviar a fost oprit, miercuri, timp de mai multe ore in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. Prin pasarela cazuta trecea o conducta de apa a orasului. UPDATE Circulatia feroviara a fost reluata,…

- Bolnavii de cancer hepatic, fara indicatie de interventie chirurgicala, aflati in stadii inaintate ale bolii cu sanse mici de supravietuire, au la dispozitie o terapie inovatoare ce se aplica gratuit la Spitalul Clinic de Urgenta Galati. Bolnavii nu vor mai fi nevoiti sa mai bata drumul pana la Iasi…

- Reprezentantanții sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor merg astazi la Ministerul Justiției pentru negocieri cu ministrul Tudorel Toader. Intalnirea este programata sa inceapa la ora 10.00. Cu detalii, Alex Costache, jurnalist TVR.

- Un copil de patru ani a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a cazut de la etajul 3. Martorii au fost cei care au sunat la 112 pentru a anunta autoritatile. Din fericire, nu are rani care sa-i puna viata in pericol. Politistii ajunsi la fata locului au deschis o ancheta, pentru a…

- Barbatul in varsta de 45 de ani le-a povestit medicilor ca, in urma cu doua zile, beat fiind, a cazut in zapada si a ramas acolo aproape 10 ore. Pacientul a fost consultat de urgentisti si de chirurgi si a fost internat in clinica de chirurgie II pentru tratament. „S-a prezentat in UPU cu degeraturi…

- BILETE TRATAMENT 2018: Potrivit economica.net, tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear este de: 1.684 lei pentru un bilet la categoria 2 stele si 1.764 lei pentru un bilet la categoria 3 sau 4 stele, conform prevederilor Ordinului nr. 269/03.01.2018 aprobat de Președintele Casei…