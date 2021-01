Tratament: Medicamentul anti-COVID considerat eficient de experții Ministerului Sănătății din Grecia Grecia a decis integrarea administrarii colchicinei orale in protocolul de tratament pentru Covid-19. Comitetul de experți al Ministerului Sanatații din Grecia a decis „integrarea administrarii colchicinei orale in protocolul de tratament pentru Covid-19, in urma rezultatelor unui recent studiu canadian care a aratat rezultatul important al acestui medicament impotriva coronavirusului”, dupa cum a comunicat EOF, Agenția pentru medicamente din Grecia, potrivit AFP. Rezultatele studiului canadian nu au fost inca publicate intr-o revista științifica. Colchicina va fi eliberata „numai pe baza de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Covid-19, cu reducerea drastica a calatoriilor în jurul lumii, a diminuat migrația cu aproape 30%, circa doua milioane de migranți mai puțin între 2019 și 2020, potrivit unui raport al ONU publicat vineri și citat de AFP.Numarul migranților care traiesc în afara țarii…

- Joi, Europa a devenit prima regiune din lume care a inregistrat peste jumatate de milion de decese cauzate de Covid-19, potrivit unui bilant al AFP bazat pe rapoartele furnizate de autoritatile sanitare. In cele 52 de tari si teritorii ale regiunii europene s-au inregistrat cel putin 500.069 decese…

- Cele 52 de tari si teritorii din regiunea europeana - care se intinde in est pana in Rusia si Azerbaidjan - inregistrau cel putin 500.069 de morti din cauza covid-19 si 23.059.233 de contaminari declarate cu noul coronavirus. Ele sunt urmate de America latina si Caraibi - 477.404 de morti si 14.229.617…

- Impact Developer & Contractor a caștigat doua distincții la secțiunea Property Development și una la secțiunea Architecture, pe regiunea europeana, in cadrul prestigioasei competiții International Property Awards 2020 - 2021. Premiile obținute sunt: 5 Star Award - Best Developer Website Romania pentru site-ul …

- Compania farmaceutica germana Curevac incepe azi a treia – si ultima – faza a studiilor clinice la scara larga pentru autorizarea vaccinului sau impotriva Covid-19, informeaza agerpres . „Curevac incepe faza globala 2b/3 a studiilor sale clinice necesare pentru autorizarea candidatului sau la vaccin”,…

- Rezultatele complete ale studiilor clinice aferente vaccinului dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de alianta americano-germana Pfizer-BioNTech au fost publicate joi in New England Journal of Medicine, cea mai prestigioasa revista medicala din Statele Unite, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Italia a inregistrat peste 40.000 de noi cazuri de Covid in 24 de ore și a devenit țara din Europa cu cele mai multe cazuri intr-o zi. Autoritațile italiene au raportat ca 40.902 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de la inceputul pandemiei…