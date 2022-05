Tratament împotriva hemoroizilor Mancarimea, durerea, usturimea, disconfortul si sangerarile din timpul scaunului sunt cel mai des intalnite simptome ale hemoroizilor. Si desi boala hemoroidala afecteaza persoanele de toate varstele, persoanele care au un stil de viata sedentar, cele care au un regim alimentar dezechilibrat si chiar femeile insarcinate au sanse mai mari sa se confrunte cu un episod hemoroidal cel putin o data in viata. Ce sunt hemoroizii Hemoroizii sunt vene inflamate situate in zona rectala. Si chiar daca toate persoane au aceste vene, putem vorbi de boala hemoroidala doar atunci cand ele se inflameaz.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

