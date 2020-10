Vineri va fi promulgate o lege ce prevede tratament gratuit, pe viața, in cazul victimelor incendiului de acum cinci ani, din Clubul Colectiv. In prezent, legea prevede ca tratamentul lor poate fi suportat de la bugetul de stat doar pana la sfarșitul acestui an. Klaus Iohannis a anunțat, intr-o conferința de presa susținuta miercuri seara, ca va promulga peste doua zile legea referitoare la victimele incendiului de acum cinci ani. „Exact vineri, cand se implinesc cinci ani de la Colectiv, voi promulga legea care permite extinderea perioadei pentru cei care au avut de suferit”, a spus Iohannis.…