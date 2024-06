Tratament gratis, accesibil tuturor contra durerilor de spate Un tratament gratis, accesibil tuturor, pentru calmarea durerilor de spate, ne propune un studiu publicat recent in revista The Lancet. Studiul arata efectele benefice ale mersului pe jos contra recidivei durerilor de spate. Studiul se ocupa de durerile din zona lombara, situata in partea inferioara a spatelui, care corespunde celor cinci vertebre lombare și masei […] The post Tratament gratis, accesibil tuturor contra durerilor de spate appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tratament inovator contra unui cancer rectal rar a dat rezultate ”uimitoare”, boala disparand la toți pacienții participanți la studiul publicat luna aceasta. Studiul este realizat de Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) din SUA și compania farmaceutica GSK. Studiul s-a concentrat pe un…

- Rezultatele cercetarii sugereaza ca aceste experiențe paranoide și neobișnuite ar putea fi semne ale dezvoltarii unor boli reumatice sistemice autoimune, cum ar fi lupusul sau artrita reumatoida. Cercetatorii au identificat anumite simptome neobișnuite, cum ar fi senzația de tensiune și agitație, ca…

- Un nou tratament impotriva maladiei Alzheimer, dezvoltat de compania farmaceutica Eli Lilly, este considerat eficient de un grup de experți reuniți la solicitatea FDA (Agenția americana penru alimente și medicamente) din SUA. Cei 11 experți independenți, din cadrul unui comitet consultativ, reuniti…

- Un vaccin” bazat pe nanoparticule similare celor folosite pentru vaccinurile anti-Covid este dezvoltat de cercetatorii de la Institututul de Oncologie din Valencia. Acest tratament este o componenta a proiectului european Ulises, in cadrul caruia specialiștii au in lucru un tratament ”pe baza de…

- Potrivit unui recent studiu, temperatura ridicata in timpul nopții marește riscul de accident vascular cerebral, in special in cazul persoanelor varstnice și al femeilor. Studiul a fost publicat in revista Neuroscience. Avertismentul autorilor acestui studiu apare pe fondul incalzirii globale și al…

- O noua metoda de deducție a dimensiunilor populației antice descopera o posibila scadere drastica care ar fi putut sa elimine, aproape, șansa umanitații de a supraviețui. Cercetatorii cred ca stramoșii noștri pleistocenici s-au redus la doar 1.280 de indivizi reproductori. Studiul (contestat) susține…

- Licitatia pentru studiul de fezabilitate pentru Drumul Expres Bucuresti-Giurgiu, investitie de 300 de milioane de euro, urmeaza sa fie lansata in curand, a anunțat presedintele PNL Giurgiu, Dan Motreanu. Motreanu a mai precizat ca Drumul Expres Bucuresti-Giurgiu presupune o investiție de circa 300 milioane…

- Un nou tratament mult mai eficient pentru tuberculoza rezistenta la medicamente este aprobat și folosit in multe țari din zona Asia-Pacific, fiind considerat ca deschide ”o noua era in lupta contra unei boli infecțioase care provoaca printre cele mai multe decese la nivel global”. Potrivit Organizației…