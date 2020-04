Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, cere Parlamentului reanalizarea proiectului legislativ care prevede protecție stricta pentru 75% din suprafața fiecarui Parc Național din Romania, conform unui comunicat de presa transmis luni.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, si ministrul Afacerilor Europene din Austria, Karoline Edtstadler, au agreat luni, in cadrul unei intalniri, realizarea cat de curand posibil a cadrului procedural pentru transportul ingrijitorilor sociali pe un coridor feroviar Romania-Austria si retur, potrivit…

Ateliere de reparatii incaltaminte, feronerie, ateliere foto, agentii de turism si aproape toate magazinele s-au redeschis luni in Croatia, in prima dintre cele trei faze de relaxare graduala a masurilor de izolare, dupa ce autoritatile au decis ca pandemia de coronavirus este sub control, relateaza…

Senatorul Mihai Fifor (PSD) a transmis luni, dupa decizia autoritaților de a nu nu deschide școlile, liceele și universitațile pana la toamna, ca decizia este buna insa trebuie rezolvata și problema educației online.

Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a cerut luni tarilor sa respecte statul de drept in pofida pandemiei de coronavirus, inclusiv prin limitarea in timp a masurilor exceptionale, pentru a evita "o catastrofa" pentru drepturile omului, informeaza AFP.

Presedintele Comisiei pentru educatie din Senat, social-democratul Liviu Pop, afirma ca decizia ca scolile sa ramana inchise in acest an de invatamant este una normala. "E o decizie normala, eu…

Școlile, gradinițele și universitațile nu se vor redeschide in acest an școlar, a anunțat luni președintele Klaus Iohannis. Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a venit ulterior cu mai multe explicații:Evaluarea Nationala se va sustine din 15 iunieBacalaureatul va incepe cu probele scrise in 22…

Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a declarat luni ca dupa ridicarea starii de urgența in Parlament se va inființa o comisie speciala de ancheta privind „achizițiile suspecte" realizate de stat in perioda starii de urgența. Simonis a indicat ca se va incepe cu buticul din Giurgiu care a primit…