Tratament anti-Covid la 10 USD

Unul dintre obiectivele programului Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) de a oferi țarilor sarace acces echitabil la diagnosticul și vaccinurile Covid-19 este furnizarea de tratament antiviral la 10 dolari pe doza pentru pacienții cu forme moderate a bolii, se arata intr-un proiect de document. Pilula de molnupiravir dezvoltata de compania farmaceutica americana Merck va fi […]