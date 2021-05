Stiri pe aceeasi tema

- Ni se spune frecvent ca planeta se va degrada constant in urmatorii ani, dar speranța nu este cu totul pierduta…! O demonstreaza elevii claselor a III-a C și a V-a C de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” – implicați intr-un nou „capitol” al proiectului Erasmus + intitulat „ Harry Potter and the…

- Ni se spune frecvent ca planeta se va degrada constant in urmatorii ani, dar speranța nu este cu totul pierduta…! O demonstreaza elevii claselor a III-a C și a V-a C de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” – implicați intr-un nou „capitol” al proiectului Erasmus + intitulat „ Harry Potter and the…

- ,,E o lupta continua cu mafiile, sunt mai multe organizatii criminale, de crima organizata in jurul acestor activitati (import ilegal de gunoi-n.r.)", anunta ministrul Mediului, Tanczos Barna. ,,Adevarul” a relatat recent despre cum Romania a ajuns groapa de gunoi a Europei dupa ce sute de mii de kilograme…

- "Este o lupta continua cu mafiile", a declarat la Digi24 ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a vorbit despre organizațiile de crima organizata in jurul activitaților cu deșeuri. Ministrul a spus ca Romania nu are un sistem organizat pentru colectarea selectiva și depozitarea ecologica a deșeurilor.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a participat, azi, in Harghita, la o actiune de control, in cadrul careia a fost confiscat un vehicul care incarca si transporta ilegal deseuri . Tanczos Barna spune ca a fost identificat un fenomen care a inceput sa ia amploare, respectiv exista retele care incarca,…

- "Programul "Rabla pentru electrocasnice" va continua in acest an si va avea un buget de 75 de milioane de lei, cel mai mare de pana acum, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. "Programul "Rabla pentru electrocasnice" va continua…

- Zeci de mii de tone de deseuri depozitate ilegal au fost descoperite in februarie in Bucuresti, ca urmare a controalelor facute de Garda Nationala de Mediu, in parteneriat cu Politia Romana, Jandarmeria Romana si autoritatile publice locale. Suma totala a amenzilor date in aceasta perioada depașește…

- Fostul senator USR Mihai Gotiu a postat pe pagina sa de Facebook imagini cu o masina de gunoi care transporta lemne. Gotiu spune ca e vorba de un transport ilegal in care ar fi implicata primaria comunei argesene Cicanesti.