Traseul unităţii mobile de screening pentru cancer mamar a IRO Iaşi. Cine se poate înscrie şi cum? Unitatea Mobila de Screening de Cancer Mamar a Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iasi a inceput noul an cu deplasari in cateva localitati din judetele Vaslui si Botosani. Pana la finalul lunii ianuarie, va mai ajunge in trei localitati din Botosani. Pe 24 ianuarie vor fi la Caminul Cultural din comuna Corni, pe 25 la Caminul Cultural din comuna Tudora, iar pe 26 si 27 ianuarie la stadionul din orasul Flamanzi. Atat femeile asigurate cat si cele neasigurate vor putea face mamografii digitale gratuite, cu dubla citire, in cadrul proiectului de screening de cancer mamar ONCOFEM, derulat de…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

