Primarii mai multor comune din apropierea Iașiului, precum Rediu, Letcani si Golaiesti cer explicații atat proiectantului autostrazii A8, cat si autoritaților locale si naționale, privind traseul viitoarei autostrazi.

Nemultumirile lor se leaga de faptul ca, fata de variantele anterioare, cea facuta publica saptamana aceasta trece prin zone de case.

Principala problema vizeaza trecerea autostrazii Ungheni - Iasi - Targu Neamt prin zone rezidentiale.

Dezbaterea pe traseu are loc in aceasta perioada, in conditiile in care Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…