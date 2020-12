Traseul PSD-PNL-PSD. Când se vor întoarce senatorii plecați de la PSD spre PNL Liderul USR-PLUS, Dacian Cioloș , a vorbit despre traseismul politic practicat de cei de la PNL. El se intreaba retoric daca nu cumva cei recrutați de la PSD nu vor trece inapoi in randurile social-democraților dupa alegerile parlamentare. „Noi am fi vrut la guvernare. Nu am fost invitați la guvernare. Ludovic Orban a facut aranjamentele pentru a da jos PSD. Cand s-a instalat PNL au spus ca vor sa guverneze singuri, ca nu vor sa se complice. Lucrurile in 2019 stateau așa: orice numai PSD nu! Are cineva incredere ca cei care au trecut de la PSD la PNL nu trec iar la PSD cand se vad cu sacii-n caruța?… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR-PLUS, Dacian Cioloș, a vorbit despre traseismul politic practicat de cei de la PNL. El se intreaba retoric daca nu cumva cei recrutați de la PSD nu vor trece inapoi in randurile social-democraților dupa alegerile parlamentare. Citește și: pnl-sunt-disperati-promit-orice-si-taie-panglici-la-absolut-orice_1535050.html">Gabriela…

- Liderul PLUS, fostul premier Dacian Cioloș a susținut, astazi, o … Post-ul Dacian Cioloș: “Inainte de a vorbi de programe de guvernare, avem nevoie de o schimbare de mentalitate” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a afirmat, vineri seara, ca a discutat cu premierul Ludovic Orban despre inchiderea pietelor si ca spera ca ideile pe care i le-a impartasit sa devina realitate in scurt timp, intrucat a observat "tot felul de speculatii absurde cum ca ar fi o masura de a pedepsi producatorii…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a apreciat, vineri seara, ca inchiderea completa a pietelor ar fi o greseala care va afecta producatorii agricoli autohtoni, el mentionand ca i-a impartasit premierului Ludovic Orban cateva idei pe aceasta tema, care spera ca se vor regasi in practica in scurt timp.…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat, vineri, la Digi24, ca Dacian Cioloș este propunerea de premier a alianței dupa alegeri, susținand ca este mai buna propunerea decat Ludovic Orban. „USR va intra la guvernare și va intra cu mandat de reforma. Vrem un premier cu mandat de…

- Ludovic Orban a reacționat la afirmația copreședintelui USR PLUS Dacian Cioloș, care a spus ca nu va sta la “targuieli” privind o eventuala guvernare cu liberalii. Liderul PNL a declarat ca este interesat de datele alegerilor locale, și anume ca PNL a obținut cele mai multe voturi politice la nivel…

- Seful Executivului e de parere ca toate acestea sunt declarații politice și a marturisit ca nu vrea sa le raspunda in vreun fel. "Suntem in campanie electorala. Nu voi raspunde, dar voi spune cateva lucruri. Am vazut ca domnul Cioloș cere concursuri pentru directori, dar mulți dintre aceștia…

- Intr-o postare pe rețelele sociale, Dacian Cioloș, președintele USR PLUS, ii cere demisia de onoare ministrului educației, Monica Anisie, din cauza haosului legat de inceperea noului an școlar și ataca guvernul codus de premierul Ludovic Orban, ”incompetent in chestiunea deschiderii unitaților de invațamant”.Fostul…