Traseu deviat pe linia M24

Anunț CTP Cluj-Napoca: Traseul liniei metropolitane de autobuz M24 va suferi modificari ca urmare a lucrarilor de reabilitare a tramei stradale de pe strada Horea din Comuna Florești. Astfel, in perioada 02 – 07 septembrie, linia M 24 va circula dus – intors pe strada Avram Iancu. Calatorii care utilizau stațiile Horea și Gh. Doja vor beneficia in aceasta perioada de una din stațiile de pe str. A. Iancu ( Iuliu Hossu sau Primaria).