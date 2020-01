Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania este dispus sa colaboreze cu PSD daca social-democrații indeplinesc anumite condiții legate de reforma interna, a transmis luni formațiunea condusa de fostul premier Victor Ponta. Pro Romania intra in febra alegerilor interne dar și a stabilirii candidaților la locale, iar pe 8 februarie…

- Elena Cristian, redactor șef la DC Business, invitata in emisiunea "Legile Puterii", la Realitatea Plus, de marți seara, a avut o intrebare esențiala pentru Dan Constantin, prezent și el in aceeași emisiune: - "Se rupe Pro Romania, dupa modelul ALDE?", a intrebat jurnalista. - "Eu știu…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, urmeaza sa discute marti cu reprezantantii partidelor din Opozitie – ALDE, PMP, UDMR si USR -, urmand ca miercuri sa se intalneasca cu cei de la Pro Romania, noteaza Agerpres. „Marti si miercuri vom avea runda de discutii cu partenerii alaturi de care am depus motiunea…

- Analistul politic Stelian Tanase susține ca USR, Pro Romania, ALDE și UDMR iși fac calculele greșit pentru ca nu doresc intrarea la guvernare. Tanase considera ca liberalii ar putea ieși caștigați din faptul ca-și asuma responsabilitatea guvernarii intr-un moment dificil, in timp ce restul partidelor…

- "Una din deciziile pe care vrem sa o luam astazi in cadrul PSD, in cadrul CEx-ului, este cea referitoare la acest aspect. PSD va ramane in opozitie si nu va face niciun fel de alianta cu Pro Romania", a declarat Viorica Dancila, vineri, la Parlament, la finalul unei intalniri cu lideri ai PSD avand…

3 șefi de partide politice sunt de acord cu ideea alegerilor anticipate. Ce șanse sunt? Daramarea Guvernului Dancila a fost doar primul pas din strategia gandita de Opoziție. In continuare, liderii…