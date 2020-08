COVID.ro se menține la cote înalte: 1328 cazuri noi

50 decese în ultimele 24 ore 1.328 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate in Romania in ultimele 24 de ore, bilantul ajungand la 69.374, potrivit datelor publicate sambata, 15 august, de Grupul de comunicare strategica. Numarul deceselor din ultimele 24 de ore a fost de 50. In unitatile sanitare… [citeste mai departe]