Stiri pe aceeasi tema

- Exclus din PSD, deputatul Catalin Radulescu s-a lansat in atacuri dure la adresa fostilor colegi.„In cei opt ani de cand sunt parlamentar am participat la toate actiunile PSD-ului in prima linie. Mi-am respectat mereu partidul. Dar nu pot respecta coruptii, informatorii Securitatii, analfabetii…

- Fost membru PDL pana in 2015, cand partidul a fost absorbit de PNL, Pistru a intrat in Parlament la alegerile din 2016 pe listele liberalilor. Dupa un an mai tarziu insa, in decembrie 2017, Eusebiu Pistru a plecat din PNL pentru a se inscrie in ALDE, partid in care a stat pana in septembrie 2019. De…

- Apropierea alegerilor locale a dinamizat piata transferurilor pe scena politica ieseana. In ultima luna, 14 primari si-au schimbat subit crezul politic. Acestora li se adauga zeci de consilieri locali care au trecut de la un partid la altul in speranta ca vor mai prinde un mandat in deliberativele locale.…

- Traseismul politic ia amploare inaintea alegerilor locale. Partidul premierului Ludovic Orban a atras, in doar cateva zile, peste 120 de primari de la PSD prin ințelegeri ascunse, oferte si promisiuni. Si in 2014, PSD, aflat la guvernare, acapara sute de primari in baza ordonantei 55, care permitea…

- Farmecele puterii continua sa ii fascineze pe edili, mai ales … Post-ul Au spus DA! Patru edili au acceptat “avansurile” PNL și au schimbat a treia oara partidul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, le transmite un avertisment dur potențialilor tradatori din propria organizație. Simonis spune ca va cere anularea mandatelor tuturor celor care imbrațișeaza traseismul. „Campania electorala ce bate la usa ar putea sa schimbe multe dogme din politica romaneasca. Cu…

- Partidul condus de Ludovic Orban transfera zeci de primari ai PSD care vor candida din partea PNL la locale, desi in urma cu un an promitea ca nu va primi niciun traseist. Practic, liberalii au ajuns sa se comporte la fel ca Liviu Dragnea, cel care dupa desfiintarea USL a ajuns pana la adoptarea unei…

- Viorica Urdea ocupa functia de secretara a primarului de peste 20 ani. Cu un aspect fizic de invidiat si cu o rabdare de fier, la varsta de 58 ani, ea intampina zilnic zeci de cetateni ce vin in audienta la edilul sef. Desi, dupa Revolutia din 1989 s...