Traseele turistice ar putea scăpa de amenințarea securii! Tășuleasa încearcă să protejeze Via Transilvanica cu o lege Taierile ilegale de arbori afecteaza inclusiv traseele turistice, atrage atenția Tașuleasa Social, care a inaintat un memoriu Ministerului Mediului prin care cere ca acestea sa fie ferite, legal, de amenințarea securii. Reprezentanții Ministerului Mediului și cei ai Romsilva au luat legatura cu Tașuleasa Social, pentru elaborarea unui document menit sa protejeze traseele turistice de taierile ilegale de arbori. Voluntarii de la Tașuleasa Social lucreaza deja la un document ce va fi inaintat Ministerului Mediului in 20 noiembrie. In acest sens, iubitorii de munte, natura și drumeții sunt așteptați… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un vis se transforma, cu pași mici, in realitate! Via Transilvanica a ajunge la 800 de kilometri. Tașuleasa Social, asociația care se afla in spatele proiectului marcheaza cei 800 de kilometri in Sibiu, care, in premiera pentru Romania, a fost ales Capitala Europeana a Drumeției in 2021. Tașuleasa Social…

- F. T. Romsilva a postat pe pagina sa de Facebook „imagini impresionante” de pe traseul Piatra Arsa-Cabana Caraiman-Monumentul Eroilor din Parcul Natural Bucegi. In acest context, este reamintit faptul ca, „incepand cu anul 1928, Valea Prahovei este strajuita de un monument-simbol – Crucea Eroilor, ridicata…

- Fundația Comunitara Țara Fagarașului organizeaza, in data de 11 septembrie 2020, de la ora 9:00, campania de ecologizare pe malul Oltului in Fagaras in parteneriat cu Asociația Mai Mult Verde in cadrul proiectului „Cu apele curate”. Evenimentul vizeaza protejarea mediului impotriva deșeurilor depozitate…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat joi intr-o postare pe Facebook ca padurea Baneasa si alte paduri din apropierea marilor orase vor fi protejate si vor deveni paduri-parc, oficialul precizand ca a avut deja discutii cu conducerea Romsilva sa identifice la nivel national…

- Imagini amuzante au fost surprinse in Parcul Național Calimani – un ursuleț a fost filmat de o camera de monitorizare in timp ce se scarpina pe spate cu ajutorul unui copac, intocmai ca Baloo din Cartea Junglei. Inregistrarea a fost postata pe pagina de Facebook a Romsilva. Source

- In ultima saptamana, mai mulți turiști au fost atacați de urși pe traseele turistice din Muntii Bucegi, iar autoritațile trag un semnal de alarma in legatura cu pericolul pe care il reprezinta animalele salbatice. Astfel, in decurs de șapte zile sau inregistat doua astfel de incidente, din fericire…

- Taierile la ras din padurile Romaniei vor fi interzise pe circa un milion de hectare, suprafata insumata a parcurilor nationale si naturale si a rezervatiilor naturale, daca noul Cod Silvic va fi aprobat in forma sustinuta de minister, a declarat, joi, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel…

- Calin Popescu Tariceanu spune ca „legea dubioasa” a carantinei a trecut si ca forma finala este un talmes balmes.Liderul ALDE scrie pe Facebook care vor fi urmarile acestei legi. „Vești proaste, dragi romani! Și fara votul meu legea carantinei a trecut in Senat! Nu pot sa ii condamn pesenatorii care…