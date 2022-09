Traseele RATBV 520 și 540 vor fi deviate RATBV ii informeaza pe utilizatorii liniilor de transport metropolitan 520 (Brașov – Prejmer) și 540 (Brașov – Vama Buzaului) cu privire la faptul ca incepand de astazi, 16.09.2022, traseul acestor linii este deviat prin Lunca Calnicului, schimbarea fiind determinata de restricția completa de circulație la pasajul rutier dintre DN10 și DN11. Astfel: Linia 520 dus: BRAȘOV (statia Faget) – Bd. Garii – Str. Harmanului – DN 11 – Str. Pictor Iacob Brujan (Lunca Calnicului) – Str. Mare (Prejmer) – Str. Brasovului – DN10 – PARC IND. PREJMER. Linia 520 intors: PARC IND. PREJMER – DN10 – Str. Brasovului… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

