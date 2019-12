Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) a anuntat ca se vor suplimenta numarul de autobuze pe doua linii Expres. De asemenea, in ziua de 1 decembrie vor fi pe traseu mai multe mijloace de transport pe mai multe rute. The post Se suplimenteaza numarul de unitati pe mai multe linii de transport…

- Societatea de Transport Public Timișoara a informat, astazi, ca mai multe mijloace de transport in comun sufera modificari de trasee ca urmare a inchiderii circulației pe mai multe strazi din centrul orașului pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare. Astfel, potrivit STPT, de astazi și pana joi:…

- Anunț important pentru persoanele care circula cu mijloacele de transport in comun. Societatea de Transport Public Timișoara a informat ca traseele a doua linii expres și a unui troleibuz vor fi modificate, ca urmare a organizarii evenimentului sportiv „Timișoara City Maraton”. Acțiunea are loc duminica,…

- Societatea de Transport Public Timișoara informeaza ca mai multe linii de transport public in comun vor suferi modificari de trasee, la finalul acestei saptamani. Asta din cauza lucrarilor de reabilitare a strazilor din zona centrala, pe tronsonul cuprins intre sediul primariei și Catedrala Mitropolitana,…

- Traficul mijloacelor de transport in comun din Timișoara va fi dat peste cap din cauza lucrarilor intense care se efectueaza in centrul orașului și a unui eveniment sportiv. Mai multe linii vor suferi modificari de trasee, la sfarșitul acestei saptamani. Modificarile intra in vigoare vineri, 18 octombrie,…

- Anunț important pentru timișorenii care circula cu mijloacele de transport in comun. Societatea de Transport Public Timișoara informeaza ca troleibuzele de pe linia 16 vor circula deviat, vineri și sambata, din cauza lucrarilor la infrastructura de pe strada 20 Decembrie, intre podul Mitropolit Andrei…

- Anunț important facut de Societatea de Transport Public Timișoara. Reprezentanții instituției anunța ca incepand de astazi, traseele mai multor mijloace de transport in comun au fost modificate. Este vorba despre liniile de transport școlar S1, S7, S4, precum și linia de autobuz Expres 8. Astfel, linia…