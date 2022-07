Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Vrancea organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a 7 functii publice de executie vacante: Consilier clasa I gradul profesional superior – la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții Conditiile de participare: • …

- Plantația inființata de Consiliul Județean Vrancea la Marașești, Parcul Memoriei Naționale – Stejarii Romaniei, a fost vizitata vineri de o delegație numeroasa de silvicultori veterani din toata țara, membri ai Asociatiei Pensionarilor Silvici din Romania, care marcheaza 29 de ani de la inființare.…

- ■ de citeva zile, pe strazile Romanului au aparut o serie de indicatoare ■ acestea nu se adreseaza traficului rutier, ci doar pelerinilor angajați in tranzitarea municipiului ■ drumul de pelerinaj propus pornește de la Iași, circuitul urmind să străbată judetele Neamț și Bacău, trecind apoi munții…

- Un focșanean in varsta de 33 de ani este in atenția oamenilor legii in urma unei ieșiri pe care a avut-o pe 24 mai, in plina zi, in cartierul Unirea din Odobești. Din ce reiese dintr-un filmuleț pe care ni l-a trimis un cititor al cotidianului nostru, focșaneanul și-a revarsat furia pe… parbrizul unui…

- La Sala ”Balada” din Focșani are loc astazi, de la ora 10.00, conferința de lansare a proiectului “Eu, tu, noi, liberi!”, proiect inițiat de Asociația ”The Gentlemen Bikers” și implementat de Primaria Municipiului Focșani, Consiliul Județean Vrancea, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Inspectoratul…

- Consiliul Județean Vrancea va efectua prima dezinsecție din acest an in Crangul Petrești – Consiliul Județean Vrancea, in ziua de sambata, 30 aprilie 2022, dupa ora 23.00, pentru a combate eficient capușele și țanțarii din perimetrul ariei naturale. Recomandam persoanelor care dețin stupi in zona…

- Intrarea elevilor in vacanța modifica programul societații de transport calatori Trans Bus S.A., din data de 15 aprilie. Astfel cursele de calatori de pe traseele 2B, 4, 11B, 22, 120 si 120B vor circula dupa un nou orar, dupa cum urmeaza: Traseul 2B Luni-Vineri : • Plecari din Gara CFR: 06:15-09:15-10:30-13:45-14:45-16:35-16:45-…

- Consiliul Județean Vrancea sprijina in continuare Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Pantelimon” din Focșani. Consiliul Județean a aprobat joi in ședința ordinara rectificarea bugetului propriu al administrației județene, rectificare care a permis alocarea a 200 mii lei Spitalului Județean. Suma va fi…