Stiri pe aceeasi tema

- Grecia este devastata de incendii, iar Romania iși arata solidaritatea cu țara elena. Premierul Romaniei Florin Cițu a transmis un mesaj de solidaritate pentru poporul grec: „Romania este alaturi de Grecia in aceste momente dificile”, a spus Florin Cițu, pe pagina sa de Facebook. De altfel,…

- Azi incepe la Timisoara a opta editie a Festivalului de film Ceau, Cinema, cu proiectia filmului romanesc „Mia isi rateaza razbunarea” (2020), in prezenta regizorului Bogdan Theodor Olteanu si a actritei Ioana Bugarin. Este prima proiectie fizica a filmului in Romania.

- ISHO, proiectul imobiliar de amploare care se dezvolta in proximitatea centrului Timișoarei, a primit o distincție importanta in cadrul Galei Imobiliare.ro desfașurate la București la finalul lunii mai. Este vorba despre cel mai bun mix de servicii pentru un proiect imobiliar cu o componenta rezidențiala…

- Cel mai probabil, primul tramvai din seria celor comandate de Timișoara, pe bani europeni, de la turcii de la Bozankaya, va ajunge in oraș pe 2 iulie. Compania de Drumuri a anunțat ca Romania va fi traversata rutier de un transport agabaritic, care va intra in țara prin Giurgiu și are ca destinație…

- Premierul Citu afirma ca Primaria Timisoara a transmis foarte tarziu cererea de finantare pentru achizitionarea de certificate verzi pentru Colterm, furnizorul de termoficare din municipiu. Citu afirma ca trebuie vazut pe ce a cheluit banii Primaria Timisoara in prima parte a anului in loc sa cumpere…

- "Blestem pentru orașul nostru! 7 luni, doar, i-au trebuit acestui individ, pe nume Fritz Dominic Samuel, pentru a crea Timișoarei un prejudiciu de peste 20 milioane euro! Cer public DNA sa se autosesizeze și sa cerceteze toate faradelegile acestui personaj, sfidator la adresa noastra, ca timișoreni,…

- "Blestem pentru orașul nostru! 7 luni, doar, i-au trebuit acestui individ, pe nume Fritz Dominic Samuel, pentru a crea Timișoarei un prejudiciu de peste 20 milioane euro! Cer public DNA sa se autosesizeze și sa cerceteze toate faradelegile acestui personaj, sfidator la adresa noastra, ca timișoreni,…

- Dupa ce Timișoara a fost amendata cu 20 de milioane de euro, fostul primar Nicolae Robu s-a dezlanțuit la adresa actualului primar Dominic Fritz și cere DNA sa il cerceteze pe acesta din urma și sa recupereze de la vinovați suma colosala pe care, acum, timișorenii trebuie sa o primeasca. 7…