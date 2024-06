Stiri pe aceeasi tema

- Rangerii din Parcul Național Retezat au efectuat recent o noua tura de monitorizare a speciilor și habitatelor, o activitate esențiala pentru conservarea biodiversitații in zona. Echipa a folosit echipament specializat, inclusiv GPS-uri, binocluri și camere foto, pentru a strabate parcul in cautarea…

- Treptele spre cascada Lolaia din Retezat au fost restaurate, iar ultima parte a traseului a redevenit mai accesibila turiștilor. Cascada se numara printre cele mai spectaculoase locuri din Parcul Național Retezat.

- Una dintre cele mai dragi sarbatori pentru romani este Paștele, care in acest an a facut o punte cu 1 Mai, turiștii romani avand posibilitatea de a se bucura de 6 zile de vacanța neintrerupta, cu ziua de 2 mai care va fi recuperata ulterior. Din perspectiva BIBI Touring Touroperator, printre destinațiile…

- Urșii din Munții Retezat au ieșit din hibernare și pot fi intalniți de cei care se aventureaza pe traseele montane. Turiștii trebuie sa țina cont de cateva recomandari ale rangerilor, atunci cand ajung in Parcul Național Retezat.

- Lacurile glaciare și crestele Munților Retezat (Hunedoara) sunt greu accesibile amatorilor de drumeții ajunși, in zilele de primavara, in Parcul Național Retezat, insa calatorii pot intra in rezervație pe trasee accesibile, de pe vaile unor rauri spectaculoase ce se strecoara prin munți.

- Intalnirile cu serpii pe munte devin tot mai dese si in cele mai nebanuite locuri. Trei sferturi dintre muscaturile de sarpe apar la persoanele care ating serpii, avertizeaza Salvamont. „Serpii veninosi nu ataca decat atunci cand sunt atacati sau surprinsi. Daca locuiti sau calatoriti in zone in care…

- Zece sfaturi esențialev pe care orice turist ar trebui sa le urmeze in cazul unei intalniri cu un animal salbatic, in timpul unei drumeții montane: 1. ̦-̆ ̆ ̦ ̆ Inainte de a pleca pe munte, este esențial sa cunoașteți animalele salbatice specifice zonei pe care o veți vizita. Aceasta informație va poate…

