Stiri pe aceeasi tema

- Traseul liniilor de autobuz Expres 7 și M 36 va fi modificat in zilele de 7 și 8 mai, din cauza lucrarilor la carosabil de pe strada Nicolae Andreescu. Traseul temporar este urmatorul: strada Budai Deleanu – bulevardul Dambovița – strada Ion Barac – strada Ardealului – Liceul Auto – strada Ioan Slavici…

- Primaria Timișoara anunța ca se va inchide traficul rutier pe str. Nicolae Andreescu, pe tronsonul cuprins intre str. Ioan Slavici și str. Corneliu Baba, in perioada 9-15 aprilie zilnic, in intervalul orar 08,00-18,00. Inchiderea este necesara pentru executarea lucrarilor de intreținere sau inlocuire…

- Intre 9-15 aprilie nu se va putea circula cu mașina pe str. Nicolae Andreescu, pe tronsonul cuprins intre str. Ioan Slavici și str. Corneliu Baba. Se fac lucrari de intreținere și inlocuire a fundației degradate a carosabilului. Reprezentanții primariei ofera o ruta ocolitoare șoferilor.

- Optimismul il caracterizeaza din nou pe primarul Dominic Fritz, iar acesta anunța ca pana in 2024 Timișoara va avea primul nou pod peste Bega, de la Revoluție incoace. Vorbim despre cel care se va ridica la Solventul, la strada Garii și bulevardul Dambovița. Noutatea este ca primaria a demarat (doar)…

- La acțiunea denumita „Ziua Supraviețuirii”, artiștii plastici, scriitorii, actorii independenți din Craiova au adus cate un obiect pe care il folosesc in profesia lor, dar care și-a pierdut sensul de cand a inceput pandemia.„Protestam pentru ca exista artiști in ziua de azi, care de un an de zile nu…

- Ancheta rapida a procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș in dosarul crimei de pe strada Jean Monet din Timișoara. Oamenii legii l-au trimis in judecata pentru talharie calificata și omor calificat pe tanarul de 16 ani care a ucis o femeie de 38 de ani.

- Accident sinistru in Timișoara. Un șofer de doar 37 de ani a murit dupa ce a facut infarct la volan. Omul a produs și un accident in care au fost implicate alte doua mașini. Citește și: Florin Cițu DA BOMBA! PRIMUL SPOR care li se va TAIA bugetarilor: Am descoperit sporuri de care nu știam…

- Astfel vor fi finantate urmatoarele proiecte: „- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca (jud. Cluj) va beneficia de 32.969.810,69 lei pentru modernizarea infrastructurii educationale universitare de nutritie si patologie animala; - municipiul Timisoara (jud. Timis)…