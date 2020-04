Trăsăturile feței vor putea fi schimbate fără chirurgie plastică O procedura medicala noua și revoluționara, capabila sa schimbe fața oamenilor, ar putea inlocui operațiile clasice, dureroase și invazive. Cu ajutorul curenților electrici și ai matrițelor printate 3D, doctorii au descoperit cum sa inmoaie și remodeleze cartilajele fara sa fie nevoie de vreo incizie. Astfel, intregul proces al operațiilor estetice ar putea deveni mai puțin dureros. Cercetarea a a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

