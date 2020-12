Trăsăturile care o deranjau pe Prințesa Diana! Nimeni nu le-a observat Prințesele din carțile de povești și din vechile filme Disney sunt frumoase, draguțe, minunate. Dar in viața reala nici macar prințesele nu sunt perfecte. Coroana și statutul lor privilegiat nu le ferește de indoieli, suparari și complexe cand li se spune sau li se pare ca sunt prea inalte, prea... The post Trasaturile care o deranjau pe Prințesa Diana! Nimeni nu le-a observat appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La ora 11.00, la Crucea Eroilor Neamului - Esplanada Palatului Culturii, are loc ceremonia militara si religioasa cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului in Romania si a Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii. Evenimentul dureaza maximum 30 de minute si cuprinde intonarea imnului,…

- Orice perioada a anului este potrivita pentru a trage un ochi in garderoba și a oferi un plus de prospețime hainelor tale. In plus, acest ritual este important in cazul in care iți dorești ca lucrurile tale sa fie curate, sa arate de fiecare data ca noi, dar mai ales sa fie alaturi de tine […] The post…

- Profeția Prințesei Diana i-a uimit pe toți. Se pare ca iși cunoștea foarte bine fiul, chiar daca Harry era mic cand ea s-a stins din viața. Comentariul profetic facut despre baiatul sau roșcat continua sa ii uimeasca și azi pe mulți. Ce a spus aceasta, de fapt. Ce profeție a facut Prințesa Diana despre…

- Angelina Jolie este de nerecunoscut in rolul din filmul fantastic "Come Away", lansat in Statele Unite, potrivit news.roLa un an dupa ce a jucat in "Maleficent" pentru Disney, Angelina Jolie a imbracat din nou costumul unui personaj de basm. Starul interpreteaza regina de inima rosie, personaj…

- Cum ii spui copilului ca mariajul parintilor lui se prabuseste? Asemenea discutie a trebuit sa aiba regretata Lady Di cu fiul ei cel mare inainte ca intreaga lume sa afle despre asemenea subiect de mare interes. Cum a decurs intregul dialog dintre mama si fiu cand a venit momentul ca viitorul Rege al…

- Primarul Ioan Turc le garanteaza comercianților din Piața Decebal ca nu vor ingheța de frig langa fructe și legume iarna aceasta. Acesta a gasit o soluție de compromis, menita sa le faca activitatea mai confortabila cel puțin iarna aceasta. Ce planuri de viitor are pentru Piața Decebal: Invitat la Bistrițeanul…

- Andreea Balan pare sa iși revina ușor dar sigur dupadivorțul de George Burcea. Recent, pentru a o ajuta-o psihic, dar și pentru caa vrut mereu sa arate impecabil in fața fanilor, artista a apelat la catevatrucuri de infrumusețare. Vedeta de 36 de ani și-a marit buzele și a decis saiși schimbe forma…

- Ministerul Culturii a lansat campania de promovare “Diaspora citeste romaneste”, in cadrul careia persoanele aflate departe de tara pot avea acces gratuit, timp de 120 de zile, la o platforma online. diaspora.citeste.ro, conform News.ro. Platforma ofera acces la peste 2.000 de carti in format ebook,…