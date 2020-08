Trăsătura genetică care diferențiază bărbații de femei Atit femeile cit și barbații au marul lui Adam, adica acel nod proeminent care se afla ascuns sub pielea gitului. Insa, probabil ca ai observat ca la barbați acest nod este mult mai proemintent decit in cazul femeilor. Afla care este explicația. Din punct de vedere al mediciniei, marului lui Adam este aceea proeminența larigiana sau cartilaj tiroid care este așezat chiar deasupra glandei tiroide. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu realizat de cercetatorii de la Facultatea de Sanatate Publica a Universitații Harvard a descoperit ca barbații care pot face cel puțin 40 de flotari în serie sunt mult mai puțin predispuși de a suferi de afecțiuni ale inimii în urmatorii 10 ani, relateaza studyfinds.org.Cercetatorii…

- Veronica Stegaru, alias Vulpița, are probleme grave in Blagești, localitatea natala, dupa ce a parasit neașteptat emisiunea de la Antena 1, Acces Direct. Barbații din comuna, dar și din comunele apropiate, nu ii dau pace soției lui Viorel, toți avand ganduri necurate cu ea. Vulpița are probleme grave…

- Polițiștii de la ”Crima Organizata” Timișoara au descins, in aceasta dimineața, in șapte locații din Petrila și Arad pentru a-i ridica pe membrii unei grupari specializate in inșelaciuni pe internet. Barbații ofereau pe diverse site-uri locuri de munca in Marea Britanie, care in realitate nu existau.…

- bull; Barbatii au fost depistati unul in orasul Isaccea si unul in comuna Greci Politistii Serviciului Rutier Tulcea au depistat un barbat in varsta de 51 de ani, din orasul Isaccea, judetul Tulcea, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Vasile Alecsandri, din localitate, fiind sub influenta bauturilor…

- Doi barbati au fost observati de jandarmi in timp ce sustrageau portofelul unei batrane. Barbatii s-au ales cu dosar penal. S-a intamplat pe strada Gheorghe Petrascu, unde un echipaj de jandarmerie aflat in misiune de ordine publica pe raza municipiului Tecuci a observat doi barbati cu un comportament…

- Vladimir Putin a declarat la televiziunea de stat ca „ar fi imposibil sa garantam viitorul civilizației noastre” fara inteligența artificiala, genetica, vehicule fara pilot dar și fara arme hipersonice. „ Rusia nu este doar o țara, ci este cu adevarat o civilizație distincta. Pentru a pastra aceasta…