Romania are nevoie de 700 de milioane euro pentru tranzitia zonelor miniere afectate de eliminarea treptata a carbunelui din sistemul energetic pana in anul 2030, iar investitiile pot fi obtinute din bugetul alocat Mecanismului de Tranzitie Justa si din care tara noastra ar putea atrage 757 milioane de euro, reiese dintr-un studiu coordonat de reteaua de think-tank SE3T.net, la care a contribuit Energy Policy Group (EPG) si Bankwatch Romania. Potrivit sursei citate, intarzierea unui plan de eliminare treptata a carbunelui va duce, in cazul Romaniei, la costuri mai mari cu 200 de milioane de euro/an,…