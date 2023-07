Traversand peste 700 km pe fundul marii intre Isle of Grain, in sud-estul Angliei, și Fedderwarden, in nord-vestul Germaniei, cablul electric NeuConnect planificat va permite pentru prima data celor doua economii din G7 sa faca schimburi directe de energie electrica. Proiectul, in valoare de 2,4 miliarde de lire sterline, este unul dintre cele cateva cabluri […] The post Tranziția energetica are o problema: cererea pentru infrastructura depașește oferta first appeared on Ziarul National .