Tranziția energetică are nevoie de implicarea industriei de petrol și gaze pentru a reduce emisiile Tranziția energetica necesita implicarea tuturor formelor de energie, inclusiv a petrolului și a gazelor, pentru a contribui la reducerea emisiilor, iar industria hidrocarburilor trebuie sa continue sa investeasca pentru a garanta securitatea energetica, a declarat secretarul general al OPEC pe 6 februarie, anunța hellenicshippingnews.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a raportat ca, in noaptea de 14 spre 15 ianuarie, invadatorii ruși au tras, din nou, asupra raionului Nikopol, noteaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In ultimii ani, multi analisti si experti din domeniul minier au tot previzionat un deficit de cupru ca urmare a tranzitiei energetice. Acum, acesta devine real, scrie Intellinews. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ultimii patru ani, incepand cu 2019, au fost grei pentru industria romaneasca, asa cum arata datele statistice, dar 2022 a fost crancen: preturile de productie au fost aruncate in aer si multe activitati de productie s-au inchis . Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Romgaz și Socar Trading, filiala companiei naționale petroliere a Republicii Azerbaidjan, au semnat vineri primul contract individual pentru livrarea de gaze naturale azere in Romania, informeaza un comunicat, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul italian al Industriei, Adolfo Urso, a declarat, joi, ca autoritatile de la Roma au fost informate ca exista mai multi ofertanti potentiali, atat interni, cat si internationali, pentru rafinaria din Sicilia a grupului rus Lukoil, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Uniunea Europeana va investi 602 milioane euro din Mecanismul pentru interconectarea Europei in opt proiecte transfrontaliere de infrastructura energetica, pentru a atinge obiectivele stabilite in planul REPowerEU si in Pactul verde european, anunta Comisia Europeana. Fii la curent cu cele…

- Cativa agenti ai serviciilor de informatii franceze au fost arestati in Iran in legatura cu protestele din aceasta tara, a declarat ministrul de interne, Ahmad Vahidi, miercuri la televiziunea de stat de la Teheran, transmite Reuters, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Auchan Romania a demarat, in contextul crizei energetice si in concordanta cu strategia companiei privind decarbonizarea operatiunilor, un nou set de actiuni care asigura scaderea consumului energetic al companiei cu 20%, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…