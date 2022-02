Producatorii mașinilor sport de lux, in prezent scutiți de standardele de emisii, ar putea fi forțați in curand sa treaca la electricitate – sau sa se destrame. UE discuta in prezent reforme ale standardelor de emisii pentru mașini, care ar obliga toți producatorii-mari și mici – sa vanda numai modele cu emisii zero incepand cu […] The post Tranziția electrica nu mai are rabdare cu mașinile supersportive first appeared on Ziarul National .