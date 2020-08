Stiri pe aceeasi tema

- "In cadrul discutiei a fost obtinuta confirmarea, din partea ministrului Peter Szijjarto, ca tranzitul cetatenilor romani prin Ungaria, respectiv accesul cetatenilor romani - lucratori transfrontalieri nu vor fi afectate. Astfel, conform oficialului ungar, tranzitarea teritoriului Ungariei va fi…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, sambata, o convorbire telefonica cu omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, acesta din urma confirmand ca tranzitarea teritoriului Ungariei va fi permisa in continuare... The post Informații noi: Ungaria permite tranzitul cetațenilor romani,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, sambata, o convorbire telefonica cu omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, acesta din urma confirmand ca tranzitarea teritoriului Ungariei va fi permisa in continuare in aceleasi conditii. „In cadrul discutiei a fost obtinuta confirmarea,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, sambata, o convorbire telefonica cu omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, acesta din urma confirmand ca tranzitarea teritoriului Ungariei va fi permisa in continuare in aceleasi conditii. Oficialul ungar a precizat ca regulile care vor fi…

- "In cadrul discutiei a fost obtinuta confirmarea, din partea ministrului Peter Szijjarto, ca tranzitul cetatenilor romani prin Ungaria, respectiv accesul cetatenilor romani - lucratori transfrontalieri nu vor fi afectate. Astfel, conform oficialului ungar, tranzitarea teritoriului Ungariei va fi…

- Cetațenii romani pot traversa Ungaria in continuare. Ministrul Afacerilor Externe ungar, Peter Szijjarto, a precizat ca regulile se schimba pentru cei care au Ungaria ca destinație finala. Potrivit MAE, ministrul Bogdan Aurescu a discutat, sambata, la telefon, cu omologul sau ungar Peter Szijjarto,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, sambata, o convorbire telefonica cu omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, acesta din urma confirmand ca tranzitarea teritoriului Ungariei va fi permisa in continuare in aceleasi conditii. "In cadrul discutiei a fost obtinuta…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a discutat telefonic cu omologul sau ungar Peter Szijjarto, dupa ce Ungaria a anunțat ca iși va inchide frontierele pentru straini de la 1 septembrie pentru a limita cresterea numarului infectarilor cu COVID-19, a informat MAE intr-un comunicat.Conform Ministerului…