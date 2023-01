Stiri pe aceeasi tema

- Compania de tehnologie medicala GE HealthCare incepe tranzactionarea pe bursa Nasdaq, odata cu finalizarea procedurii de spin-off anuntata anterior, informeaza miercuri compania intr-un comunicat remis AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Apple a atins pentru prima data o evaluare de 2.000 de miliarde de dolari in august 2020, deoarece pandemia de Covid-19 a sporit vanzarile de computere si telefoane folosite pentru munca la distanta si cursurile scolare. Compania a atins pentru scurt timp o valoare de piata de peste 3.000 de miliarde…

- Vineri, indicele Dow Jones a scazut cu 0,22%, S&P 500 cu 0,25%, iar Nasdaq Composite cu 0,11%. Toti cei trei indici majori au inregistrat cea mai slaba evolutie din 2008 si au intrerupt seria de cresteri din ultimii trei ani. Indicele Dow Jones s-a descurcat cel mai bine, cu un declin de aproximativ…

- Indicele Dow Jones a urcat cu 1,4%, S&P 500 cu 2,2%, iar Nasdaq cu 3,3%. ”Este justificat sa moderam ritmul majorarilor noastre de dobanda, pe masura ce ne apropiem de nivelul de restrangere suficient pentru a reduce inflatia. Momentul moderarii ritmului majorarilor ar putea veni cel mai devreme la…

- Omnicom deserveste peste 5.000 de clienti in 70 de tari, inclusiv McDonald’s Corp si Apple. Nota nu a mentionat clientii dupa nume si nu este clar daca vreunul dintre ei a intrerupt cheltuielile publicitare pe Twitter. Miscarea, relatata pentru prima data de site-ul de stiri tehnologice The Verge, subliniaza…

- Bursa de la New York a incheiat in creștere susținuta vineri, speranțele privind o schimbare de politica a bancii centrale americane (Fed) compensand rezultatele slabe din sectorul tehnologic, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat joi pe o nota mixta, Nasdaq suferind din cauza zilei negre a Meta (Facebook), in timp ce Dow Jones a ieșit in evidența datorita acțiunilor mai puțin sensibile la situația economica, potrivit AFP.

- Titlurile se tranzactionau sub 100 de dolari pe unitate la deschiderea bursri de pe Wall Street, cel mai mic pret din 2016. Compania-mama a Facebook a raportat miercuri venituri trimestriale de 27,7 miliarde de dolari, o scadere de peste 4% fata de aceeasi perioada a anului trecut si a doua scadere…