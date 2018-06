Stiri pe aceeasi tema

- Transformarea acțiunilor la purtator in acțiuni nominative, proceduri riguroase de identificare a beneficiarilor de transferuri banești, precum și raportarea tranzacțiilor mai mari de 2.000 de euro sunt cateva dintre prevederile unui proiect de lege aprobat de Guvern, informeaza Mediafax.Conform…

- Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a aprobat cu o larga majoritate de 456 la 147 de voturi si 49 de abtineri reforma muncii detasate, un text negociat timp de peste doi ani, noteaza AFP. Detasarea muncitorilor le permite europenilor sa munceasca in alta tara decat a…

- Ordonanta care va reglementa noul regim al achizitiilor publice, adoptata saptamana trecuta de Guvern, va fi publicata joi in Monitorul Oficial, iar in sedinta de astazi Executivul va adopta ordonanta privind achizitiile centralizate, a anuntat, miercuri, ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. In…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei in primul trimestru din 2018 a fost de 176 de miliarde de lei, in crestere cu 4,2% fata de acelasi trimestru din 2017, a declarat marti, la Guvern, vicepremierul Viorel Stefan, citand „date Eurostat”. „Romania, cu 4,2%, este a cincea economie din UE si consemneaza…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a transmis, marți seara, intr-o postare pe contul sau de Facebook, un mesaj dur pentru președintele Klaus Iohannis. Ministrul critica lipsa de colaborare dintre Guvern și Administrația Prezidențiala, dar și atacurile publice ale șefului statului la Executiv,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Viorica Dancila nu face fata pozitiei de prim-ministru al Romaniei si i-a cerut public demisia, spunand ca ii retrage ”increderea”. Relațiile dintre Iohannis și Guvern s-au deteriorat in ultimele zile, pe fondul vizitei in Israel a prim-ministrului Dancila,…

- Accesul la fondurile europene pentru spitalele din Romania va fi mai facil, odata cu modificarile aduse in sedinta saptamanala de Guvern legii privind reforma in domeniul sanatatii, a anuntat joi Ministerul Fondurilor Europene (MFE). “Printr-o ordonanta de urgenta aprobata in ultima sedinta de Guvern,…

- Premierul Viorica Dancila a fost aleasa, sambata, presedinte executiv al PSD, in timp ce in Regiunea Sud, singura unde a existat competitie intre candidatii pentru functia de vicepresedinte barbat, a castigat Adrian Tutuianu, in defavoarea lui Serban Valeca. Viorica Dancila a obtinut 2.880 voturi, in…