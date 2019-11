Stiri pe aceeasi tema

- In perioada ianuarie 2017 – octombrie 2019, AFIR a primit 42.304 cereri de finanțare in valoare de aproximativ 6,05 miliarde de euro, din care a selectat 31.218 proiecte in valoare de peste 3,9 miliarde de euro. In aceeași perioada, AFIR a incheiat 30.759 de contrate de finanțare in valoare de 3,6…

- Tehnologia iși pune amprenta in foarte multe domenii și schimba lumea in care traim, multe din obiceiurile noastre de zi cu zi. Avand dispozitive mobile care sunt cu noi peste tot, ne conectam permanent la internet și facem totul mai simplu, mai rapid, mai comod. Intr-un cuvant: eficient! Lumea afacerilor…

- AJUTOR… Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a initiat o procedura de licitatie pentru achizitionarea serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor din 215 de unitati administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de judete.…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inițiat o procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul integrat de cadastru și carte funciara a imobilelor din 215 de unitați administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de județe. Printre…

- Opt comune din judetul Timis vor beneficia de sprijin pentru inregistrarea proprietatilor in Sisstemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara a lansat procedurile de licitatie pentru stabilirea firmelor de specialitate care se vor…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a lansat o licitatie de 169,6 milioane lei (35,7 milioane euro), fara TVA, pentru achizitia de servicii de inregistrate in sistemul integrat de cadastru, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP, scrie news.ro.Licitatia…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) din Tulcea a semnat contractul pentru intabularea suprafetelor din zonele tampon si cele economice pe care le administreaza, a declarat guvernatorul Rezervatiei, Catalin Tibuleac, potrivit Agerpres."Am semnat acum doua saptamani contractul…

- "Am semnat acum doua saptamani contractul de cadastrare, intabulare cu Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Este vorba despre un contract de 31 de milioane de lei care va fi implementat in urmatorii trei ani. Vom cadastra, masura tot ce inseamna zona tampon si zona economica in…