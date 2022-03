Tranzacțiile imobiliare - informații accesibile care permit ANAF să verifice conformarea Notarii au obligația, potrivit unei prevederi recent introduse in Codul Fiscal, sa declare semestrial autoritații fiscale teritoriale toate tranzacțiile de proprietați imobiliare, chiar și pe cele sub pragul impozabil de 450.000 de lei, efectuate de persoanele fizice din patrimoniul personal. In acest fel, autoritațile fiscale vor avea instrumentele necesare pentru a verifica tranzacțiile și a le recalifica in activitați independente, acolo unde situația o impune. Ceea ce se va traduce prin impozite mai mari platite de cei in culpa, la care se vor adauga dobanzi și penalitați de intarziere. Cine… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pitești. Informații privind deciziile de impunere pentru obligațiile fiscale „Distribuirea deciziilor de impunere ce conțin obligațiile fiscale stabilite pentru anul fiscal 2022 este in curs de desfașurare, pana la data de 31 martie 2022, iar persoanele care, pana la primirea deciziilor de impunere,…

- Deși vehiculeaza tot mai des introducerea supra-taxarii celor bogați, social democrații susțin ca nu vor fi introduse noi taxe anul acesta și poate nici macar anul viitor. In schimb, s-ar putea ajunge la impozitarea progresiva a veniturilor. „Ce pot spune cu certitudine: anul acesta nu vor aparea taxe…

- „Garsoniera cu canapea galbena”, de 11 metri patrati, devenita zilele acestea subiectul a mii de postari pe retelele sociale, este amplasata intr-unul dintre blocurile construite sub regimul Ceausescu in anii 70 la Cluj-Napoca. „Adevarul” a facut o analiza despre cum au ajuns locuintele liliputane produse…

- “Prin O.G. nr. 11/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si reglementarea unor masuri fiscale, a fost introdusa, incepand cu data de 1 martie 2022, obligativitatea transmiterii la organul fiscal central a cererilor, inscrisurilor sau a altor documente…

- Primaria și Consiliul Local Mioveni, prin Centrul Cultural Mioveni, ofera distincția “Diploma de Aur” și un premiu in valoare de 500 lei, cuplurilor din Mioveni care implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta, in cursul acestui an. Inscrierile cuplurilor se fac pana pe 15 septembrie, iar premierea…

- Creșterea absurda a prețurilor la apartamente in Cluj-Napoca l-a facut pe un profesor de la UBB sa traga un semnal de alarma. Acesta susține ca piața imobiliara locala este "o bula a promisiunilor de vanzare-cumparare, o specula toxica ce face imposibila locuirea decenta pentru populatie".

- Veniturile realizate de persoanele fizice din transferul de moneda virtuala reprezinta venituri impozabile și le sunt aplicabile prevederile Capitolul X „Venituri din alte surse” din Titlul IV – „Impozitul pe venit” din Codul Fiscal. Persoanele care realizeaza venituri din transferul de moneda virtuala…

- *** CAUTAM SEF SANTIER/PROJECT MANAGER! CV-urile se pot trimite la [email protected] Pentru mai multe detalii, sunati la 0740-052551. *** Lipefra Tex angajeaza persoane cu experienta pentru masina de cusut, croi, brodat si calcat. Informatii la telefon 0784 001428 si GESTIONAR. Curriculum…